У Росії знову гаряче: горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео)

У Росії знову гаряче: горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео)

У Росії на одному з найбільших у світі газових родовищ спалахнув трубопровід.

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався розрив труби діаметром 1,4 метра. Аварія сталася на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8.

Про це повідомляє російське видання Octagon.

"Пожежа вже локалізована. Робота ведеться в штатному режимі", - кажуть у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".

Слід зазначити, що уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.

⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение



Ночью на участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм. pic.twitter.com/XrLM7OGrLm — Info (@Info53917080) June 16, 2022

Нагадаємо, раніше у Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовій частині. Там горіла зокрема і техніка.

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