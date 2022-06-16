У Росії знову гаряче: горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео)

У Росії на одному з найбільших у світі газових родовищ спалахнув трубопровід.
У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався розрив труби діаметром 1,4 метра. Аварія сталася на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8.
Про це повідомляє російське видання Octagon.
"Пожежа вже локалізована. Робота ведеться в штатному режимі", - кажуть у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".
Слід зазначити, що уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.
⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение— Info (@Info53917080) June 16, 2022
Ночью на участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм. pic.twitter.com/XrLM7OGrLm
Нагадаємо, раніше у Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовій частині. Там горіла зокрема і техніка.
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