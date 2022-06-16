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У Росії знову гаряче: горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео)

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У Росії знову гаряче: горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео)

Фото: Associated Press

У Росії на одному з найбільших у світі газових родовищ спалахнув трубопровід.

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався розрив труби діаметром 1,4 метра. Аварія сталася на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8.

Про це повідомляє російське видання Octagon.

"Пожежа вже локалізована. Робота ведеться в штатному режимі", - кажуть у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".

Слід зазначити, що уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.

Нагадаємо, раніше у Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовій частині. Там горіла зокрема і техніка. 

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