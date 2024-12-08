У Росії - знову гаряче: у Курську та Курчатові пролунали вибухи

Жителі Курська та Курчатова повідомляють про гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Нібито активно працює ППО, вже збито кілька повітряних цілей. У регіоні оголошено ракетну небезпеку.

Як розповіли місцеві жителі, вперше "міцно гримнуло" близько 4 ночі — в одному з районів у будинках затремтіли шибки, а біля машин у дворі спрацювала сигналізація. Потім було чути ще кілька потужних вибухів з інтервалом у 1-2 хвилини, також у місті включили тривожну сирену. Інформації про наслідки на землі поки що не було.

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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