У Росії знову горів нафтопереробний завод – цього разу у Ростовській області (відео)

У Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.
У середу, 8 лютого, у Новошахтинську Ростовської області сталася пожежа на заводі "Ресурс", який спеціалізується на переробці нафтопродуктів.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.
Зазначається, що площа пожежі становила 100 м², станом на 10:30 загоряння ліквідували.
Причини пожежі наразі не повідомляються.
Пожежі в РФ на нафтопереробних заводах
Від 2022 року у Росії почастішали пожежі на критичних об'єктах, зокрема, – нафтопереробних заводах. Так, у листопаді 2022 року в Іркутській області на території "Ангарської нафтохімічної компанії" сталася пожежа.
У грудні минулого року пожежа знову повторилась на території "Ангарської нафтохімічної компанії", в результаті стався вибух. Вибух був дуже потужним, адже сейсмографи в регіоні зафіксували землетрус, а в приміщеннях ТЕЦ за кілька кілометрів від місця вибуху обвалилися стелі.
Вже у лютому 2023 року у місті Кстово Нижегородської області РФ сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл".
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