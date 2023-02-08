У Росії знову горів нафтопереробний завод – цього разу у Ростовській області (відео)

У середу, 8 лютого, у Новошахтинську Ростовської області сталася пожежа на заводі "Ресурс", який спеціалізується на переробці нафтопродуктів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Зазначається, що площа пожежі становила 100 м², станом на 10:30 загоряння ліквідували.

Причини пожежі наразі не повідомляються.

Пожежі в РФ на нафтопереробних заводах

Від 2022 року у Росії почастішали пожежі на критичних об'єктах, зокрема, – нафтопереробних заводах. Так, у листопаді 2022 року в Іркутській області на території "Ангарської нафтохімічної компанії" сталася пожежа.

У грудні минулого року пожежа знову повторилась на території "Ангарської нафтохімічної компанії", в результаті стався вибух. Вибух був дуже потужним, адже сейсмографи в регіоні зафіксували землетрус, а в приміщеннях ТЕЦ за кілька кілометрів від місця вибуху обвалилися стелі.

Вже у лютому 2023 року у місті Кстово Нижегородської області РФ сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл".

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