У Росії знову гриміли вибухи: безпілотники атакували аеродром в Адигеї

Місцева влада поки мовчить про наслідки.

Вночі проти четверга 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ в республіці Адигея, який розташований неподалік станиці Ханської.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Летовище розташоване за 3 км на схід від станиці Ханська та за 6 км на північний захід від міста Майкоп. Аеродром здатний приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і всі легші, а також вертольоти всіх типів.

У Мережі пишуть, що там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

Місцеві жителі чули гучні вибухи, після чого в районі аеродрому спалахнула пожежа. Росіяни викладали в Мережу докази "прильотів" та влучать, однак місцева влада ситуацію наразі ніяк не коментує.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії.

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