У Росії знову лунають вибухи: в якому регіоні "розквітла бавовна"

Декілька вибухів у ніч проти 7 грудня 2024 року прогриміло над Майкопом - столицею російської Адигеї.

Інформація про це з'явилася у російських пабліках.

За попередньою інформацією, над республікою Адигея вночі працювало ППО.

Місцеві жителі розповіли, що було чути щонайменше два потужні вибухи в небі над столицею регіону, в районі місцевого аеродрому.

Також мешканці Майкопа повідомили про вибух та публікують у мережі кадри, як стверджується, диму у мікрорайоні під назвою Черемушки.

Офіційної інформації наразі немає.

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Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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