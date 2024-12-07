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У Росії знову лунають вибухи: в якому регіоні "розквітла бавовна"

У Росії знову лунають вибухи: в якому регіоні "розквітла бавовна"

Ще в одному з регіонів Росії вночі було неспокійно / Фото: із соцмереж

Місцеві жителі скаржаться на неспокійну ніч.

Декілька вибухів у ніч проти 7 грудня 2024 року прогриміло над Майкопом - столицею російської Адигеї. 

Інформація про це з'явилася у російських пабліках. 

За попередньою інформацією, над республікою Адигея вночі працювало ППО.

Місцеві жителі розповіли, що було чути щонайменше два потужні вибухи в небі над столицею регіону, в районі місцевого аеродрому.

Також мешканці Майкопа повідомили про вибух та публікують у мережі кадри, як стверджується, диму у мікрорайоні під назвою Черемушки. 

Офіційної інформації наразі немає.

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом. 

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