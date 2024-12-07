У Росії знову лунають вибухи: в якому регіоні "розквітла бавовна"

Місцеві жителі скаржаться на неспокійну ніч.
Декілька вибухів у ніч проти 7 грудня 2024 року прогриміло над Майкопом - столицею російської Адигеї.
Інформація про це з'явилася у російських пабліках.
За попередньою інформацією, над республікою Адигея вночі працювало ППО.
Місцеві жителі розповіли, що було чути щонайменше два потужні вибухи в небі над столицею регіону, в районі місцевого аеродрому.
Також мешканці Майкопа повідомили про вибух та публікують у мережі кадри, як стверджується, диму у мікрорайоні під назвою Черемушки.
Офіційної інформації наразі немає.
Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.
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