У Росії знову масово отруїлися люди – цього разу шаурмою

У Росії ​​після отруєння сурогатним сидром повідомили про масове отруєння шаурмою. Подія сталася у Братську Іркутської області – у кафе швидкого харчування "Шаурму хочу". Кількість постраждалих від вживання вуличної їжі становить 101 людину, з них – 22 дітей.

Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

За словами Кобзєва, 51 людину довелося госпіталізувати. Тяжких випадків отруєння немає, семеро пацієнтів уже виписали. Фахівці регіонального Росспоживнагляду провели епідеміологічне розслідування, під час якого з'ясували, що співробітники закладу не дотримувалися гігієни, з порушеннями готували страви та зберігали продукти.

Раніше міський суд Братська відправив під домашній арешт власника кафе "Шаурму хочу". Порушено кримінальну справу за ст. 238 КК РФ (виробництво, зберігання, збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки).

Нагадаємо, на початку червня в Росії після отруєння сидром померли 36 людей, серед жертв є дитина. Загалом постраждали понад 100 осіб, частина з них перебуває у лікарнях у різних регіонах із симптомами отруєння. У сидрі знайшли домішки метанолу та етилбутирату. Спирт для напою було вкрадено зі складу МВС, його зберігали там після вилучення від 2012 року.

Читайте також: