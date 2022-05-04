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У Росії знову масштабна пожежа: горить цистерна з розчинниками (відео)

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У Росії знову масштабна пожежа: горить цистерна з розчинниками (відео)

скриншот з відео

У Росії в м. Дзержинськ Нижегородської області 4 травня спалахнула масштабна пожежа.

Там загорілась цистерна з розчинниками, площа займання - 2 тис. кв. м. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Пропагандисти зазначають, що пожежа сталась у промисловому районі Дзержинська. Там спалахнула цистерна з розчинником, площа пожежі сягнула майже 2 тис. кв.м. 

За попередніми даними, постраждалих через займання немає. Причини пожежі не називають. 

Нагадаємо, вночі 3 травня пожежа сталася на складі на Кудинівському шосе у Богородському міському окрузі Підмосков'я, будинок горить по всій площі.

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