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У Росії знову масштабна пожежа – палало приміщення площею майже 2 тис. квадратних метрів (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
843
Час на прочитання
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У Росії знову масштабна пожежа – палало приміщення площею майже 2 тис. квадратних метрів (фото, відео)

Фото: МНС Росії

Вогонь помітили, коли він уже дістався даху будівлі.

У російському місті Вологда у ніч проти 5 березня спалахнула масштабна пожежа в одному із виробничих приміщень на площі майже 2 тисячі квадратних метрів.   

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Пожежа була такого масштабу, що для її ліквідації довелося задіяти понад 50 представників місцевої пожежної служби, на місці також нарахували 16 одиниць техніки.

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Пожежники локалізували загоряння, рятувальникам доводиться розбирати окремі конструкції та проводити їхню додаткову проливку, аби уникнути подальшого розповсюдження вогню. 

За попередніми даними, постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, у Москві 27 лютого спалахнув вагон на станції метро Спортивна.

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Дата публікації
Перегляди
843
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