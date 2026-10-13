У Росії знову "двіжуха": величезна пожежа охопила завод у Ростовській області (фото, відео)

Пожежа на на території заводу «Аксайкардандеталь» / © Exilenova+

Реклама

У Ростовській області РФ сталася масштабна пожежа на території підприємства «Аксайкардандеталь».

Про займання повідомили Exilenova+ і Supernova+, а також російські пропагандистські ресурси.

Реклама

Що виробляє завод «Аксайкардандеталь»

За даними Exilenova+, «Аксайкардандеталь» спеціалізується на металообробці, штампуванні та термічній обробці металу. Підприємство виробляє деталі механічних передач, карданні вали та комплектовання для сільськогосподарської техніки.

Реклама

«Такі виробничі потужності потенційно можуть використовуватися для виготовлення комплектовання до різної техніки, зокрема військової. Тобто завод є частиною промислової інфраструктури, здатної працювати на потреби війни», — зазначають у Exilenova+.

У Мережі з’явилися відео та фото, на яких видно сильне задимлення над територією підприємства. Однак офіційної інформації від російської влади щодо причини займання, площі вогню, масштабів пошкоджень і постраждалих наразі немає.

© Telegram

© Telegram

© Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня в Росії повідомляли про серію атак безпілотників. За даними моніторингових каналів і російських медіа, під ударом могли опинитися дата-центр «Яндекса» в Калузі та Ухтинський НПЗ у Республіці Комі.

Новини партнерів

Новини партнерів