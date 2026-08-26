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У Росії знову палає Wildberries: дрони повторно уразили величезний хаб у Котовську (відео)
Після атаки на території об’єкта спалахнула пожежа.
Дрони повторно уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За словами очевидців, протягом приблизно 40 хвилин вони почули щонайменше 10 вибухів. Після цього в одному з районів міста почалася пожежа.
Близько опівночі моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників. Водночас в аеропорту Тамбова запровадили відповідні обмеження.
Наразі відомо, що після атаки роботу хабу WB у Котовську тимчасово призупинили. Рятувальники продовжують боротися з вогнем у логістичному центрі, площа якого становить близько 108 000 м².
Зазначимо, що хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об’єктів компанії в Центральній Росії. Він розпочав роботу у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.
Раніше повідомлялося, що ні Кремль, ні російські «воєнкори» не вірять у можливість РФ найближчим часом повністю перехоплювати українські засоби ураження.
Ми раніше інформували, що атака безпілотників на склади Ozon спричинила обвал акцій компанії та російського ринку.