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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії знову палає Wildberries: дрони повторно уразили величезний хаб у Котовську (відео)

Після атаки на території об’єкта спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на скади Wildberries

Наслідки атаки на скади Wildberries

Дрони повторно уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За словами очевидців, протягом приблизно 40 хвилин вони почули щонайменше 10 вибухів. Після цього в одному з районів міста почалася пожежа.

Близько опівночі моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників. Водночас в аеропорту Тамбова запровадили відповідні обмеження.

Наразі відомо, що після атаки роботу хабу WB у Котовську тимчасово призупинили. Рятувальники продовжують боротися з вогнем у логістичному центрі, площа якого становить близько 108 000 м².

Зазначимо, що хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об’єктів компанії в Центральній Росії. Він розпочав роботу у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Раніше повідомлялося, що ні Кремль, ні російські «воєнкори» не вірять у можливість РФ найближчим часом повністю перехоплювати українські засоби ураження.

Ми раніше інформували, що атака безпілотників на склади Ozon спричинила обвал акцій компанії та російського ринку.

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