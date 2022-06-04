У Росії знову "підгорає": в Хабаровському краї невідомий підпалив будівлю Росгвардії (відео)

У Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії.
За попередньою інформацією, чоловік спробував зайти до будівлі Росгвардії з пластиковою каністрою, в якій ймовірно було пальне. Однак двері виявилися зачиненими. Тоді невідомий підпалив каністру просто під дверима будівлі.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza
Внаслідок підпалу на ґанку Росгвардії сталася пожежа. Її ліквідували працівники пожежної охорони. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Невідомого вже затримали. Ним виявився 50-річний місцевий чоловік.
Нагадаємо, сьогодні, 4 червня,в адміністративній будівлі в центрі Тюмені також сталася пожежа, спалахнула покрівля.
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