У Росії знову "підгорає": в Хабаровському краї невідомий підпалив будівлю Росгвардії (відео)

У Росії знову "підгорає": в Хабаровському краї невідомий підпалив будівлю Росгвардії (відео)

У Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії.

За попередньою інформацією, чоловік спробував зайти до будівлі Росгвардії з пластиковою каністрою, в якій ймовірно було пальне. Однак двері виявилися зачиненими. Тоді невідомий підпалив каністру просто під дверима будівлі.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza

Внаслідок підпалу на ґанку Росгвардії сталася пожежа. Її ліквідували працівники пожежної охорони. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Невідомого вже затримали. Ним виявився 50-річний місцевий чоловік.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня,в адміністративній будівлі в центрі Тюмені також сталася пожежа, спалахнула покрівля.

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