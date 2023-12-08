У Росії знову просто в небі загорівся літак: яка його доля і що кажуть пасажири (відео)

У Росії літак S7 "Новосибірськ-Москва" одразу після зльоту екстрено сів у Новосибірську через загоряння двигунів. Пасажири зняли на відео загоряння.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Рейс "Новосибірськ -Москва" зі 176 пасажирами на борту злетів о 6:21 і майже одразу після цього стався помпаж обох двигунів. Імовірно, виникла проблема із тиском. О 07:04 літак здійснив екстрену посадку в аеропорту "Толмачово".

"Під час приземлення капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили о 14:20", – розповів один із пасажирів.

За іншою версією, під час зльоту авіасудна загорілись двигуни. За словами очевидців, тільки-но почався розгін літака, пасажири почули вибухи, а потім побачили полум'я на турбінах. Пасажири зняли на відео вигляд з ілюмінатора літака: на кадрах видно вогонь.

В Новосибірську просто в небі загорівся літак

За кілька хвилин капітан сказав, що ухвалено рішення про посадку. Поки літак сідав, у нього згоріли гальма і судно довелося відбуксирувати.

"Правий двигун, біля якого сиділа я, спалахнув ще на злітно-посадковій смузі, вирвалося кілька язяків полум'я, потім ми відірвалися від землі, він спалахував раз на 10-20 секунд. Потім підключився другий, спалахували одночасно. Було спалахів 12, потім вони припинилися, видно було, що ми розвертаємося", – розповіла пасажирка.

Після посадки літака всі 176 пасажирів вийшли самостійно, постраждалих немає. Літак усунули від експлуатації, транспортна прокуратура розпочала перевірку.

Нагадаємо, 7 грудня в російському Улан-Уде під час зльоту загорівся літак компанії "Аеростар". В нього спалахнув лівий двигун. Авіасудно здійснило посадку.

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