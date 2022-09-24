У Росії знову протестують проти мобілізації: людей валять на асфальт і затримують (фото, відео)

У низці російських міст 24 вересня люди знову вийшли на вулиці з протестами проти "часткової" мобілізації. Традиційно силовики затримують мітингувальників.

Учасники протестів вигукують: "Проти війни!" А ОМОН застосовує проти них силу, валять людей на землю.

Про це пишуть російські медіа та повідомляється у Мережі.

Так, вже відомо про затримання демонстрантів у Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську, Читі та Хабаровську. За даними видання "ОВД-Инфо", наразі затримано майже 100 осіб. Більшість – з Новосибірська: там затримали не менше 59 осіб.

Зауважимо, що жорсткі затримання відбуваються у Новосибірську – проти мітингувальників застосовують силу.

Водночас в Іркутську на мітингу силовики, а іноді й люди без форми, затримують учасників акції та вантажать їх у рейсові автобуси, переобладнані під потреби поліції.

Нагадаємо, за оцінками американських дослідників, у Росії не зможуть створити мобілізаційний резерв навіть низької якості.

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