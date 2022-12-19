У Росії знову розбився і згорів вертоліт Мі-8

У Росії вдруге за три дні під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8.

У понеділок, 19 грудня, у Магаданській області Росії під час заходу на посадку розбився і згорів вертоліт Мі-8Т.

Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура.

Вертоліт Мі-8Т згорів під час приземлення у селищі Тахтоямськ в Ольському районі Магаданської області.

Як повідомляє прокуратура, гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Троє членів екіпажу встигли евакуюватися до початку пожежі.

Вертоліт повністю знищений вогнем, він належав компанії ТОВ "Поляр-авіа". Вертоліт віз продукти харчування та запчастини до техніки.

Аварії гелікоптерів та літаків в РФ

2 грудня у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31.

16 грудня вертоліт Мі-8 розбився в російському Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал". На борту перебували три людини. За попередніми даними, усі загинули

23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.

25 листопада у Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На борту перебували два брати – вони загинули на місці.

Читайте також: