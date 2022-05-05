У Росії знову щось горить: у прикордонному з Україною Курську спалахнула масштабна пожежа (відео)

У Росії знову щось горить: у прикордонному з Україною Курську спалахнула масштабна пожежа (відео)

У прикордонному з Україною російському місті Курськ спалахнула масштабна пожежа.

Займання виникло у четвер, 5 травня, у нежитловій будівлі на площі 400 квадратних метри.

Про це повідомляють курські телеграм-канали та підтверджує МНС РФ.

Спочатку у РФ повідомили про те, що в Курській області нібито горить житловий будинок. Проте згодом МНС Росії спростувало цю інформацію, зазначивши, що палає нежитлове приміщення.

Як зазначається, площа займання становить 400 квадратних метри. Також поруч із невідомим приміщенням спалахнула ще і суха трава. Пожежа була настільки масштабною, що її було видно з більшості районів російського Курська.

Жителі Курська не повідомляли про "хлопки" (термін, яким російська пропаганда замінює слово "вибухи", щоб звинуватити у цьому Україну).

Нагадаємо, у російському місті Нижньовартовську група невідомих закидала приміщення місцевого військкомату пляшками із запалювальною сумішшю.

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