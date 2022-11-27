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У Росії знову спалахнула масштабна пожежа: цього разу горів великий нафтопереробний завод (відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
979
Час на прочитання
1 хв
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У Росії знову спалахнула масштабна пожежа: цього разу горів великий нафтопереробний завод (відео)

Фото: МНС РФ

У Сибіру горів найбільший нафтопереробний завод.

В Іркутській області на території Ангарської нафтохімічної компанії сталася пожежа. 

Про це повідомило пропагандистське видання "РИА Новости".

Про пожежу стало відомо о 9 годині за місцевим часом, її встигли загасити до 13:17, вогонь охопив значну територію об'єкту.

Повідомляють про відсутність постраждалих.

Причини пожежі не повідомляють, влада створила спеціальну комісію і вивчатиме причини пожежі.

"Ангарська нафтохімічна компанія" (входить до структури "Роснефти") – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії.

Нагадаємо, 20 листопада у Москві спалахнула масштабна пожежа –горіли складські приміщення, в яких розташовані магазини світильників, меблів та квітів.

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Дата публікації
Перегляди
979
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