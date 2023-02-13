У Росії знову спекотно: у Красноярську горить склад, обвалився дах (відео)

У Красноярську спалахнула пожежа на складі та прилеглій до нього будівлі.
У російському Красноярську 13 лютого сталася масштабна пожежа на складі та прилеглій до нього будівлі.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
За інформацією МНС, пожежа охопила площу до 7 тисяч квадратних метрів.
На місце виїхав пожежний потяг. Пожежники зазначили, що гасіння ускладнюється віддаленим розташуванням вододжерел.
Також відомо, що на території складу обвалився дах.
Нагадаємо, у російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку.
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