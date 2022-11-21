У Росії знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", раніше вона довела, що протестувала проти вобли

Раніше суд виправдав дівчину за напис на асфальті.

У Росії знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", яка раніше довела, що протестувала проти вобли, адже терпіти не може цю рибу.

Про це повідомляє informburo.

Так, Тюменський обласний суд скасував рішення Центрального районного суду міста та направив на новий розгляд справу про "дискредитацію армії", порушену проти Аліси Климентової, яка написала на асфальті "Нет в***е!".

Дівчина була впевнена в тому, що рішення суду не скасують і справу не доведеться переглядати.

"Я справді була впевнена, що скаргу поліції відхилять і рішення судді залишать без змін. Я не знаю, як піде далі. Мені, в принципі, не дуже подобаються слова з п'яти літер, які починаються на В і закінчуються А. Є такі проблеми", – прокоментувала дівчина рішення суду.

Нагадаємо, 12 вересня, Центральний районний суд російського міста Тюмені ухвалив рішення припинити адміністративну справу про "дискредитацію збройних сил РФ" проти мешканки міста, яка написала на асфальті наполовину “запікане” крапками гасло "Нет в***е".

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