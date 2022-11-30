У Росії знову вигадали про "анексію" Польщею заходу України: у Зеленського пояснили, для чого РФ це робить

Російська пропаганда не один раз брехала про "бажання Польщі забрати" собі захід України.

В Офісі президента прокоментували чергові брехливі фантазії російських чиновників про нібито "плани Польщі анексувати західні області України". Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що такими висловлюваннями Росія хоче "посіяти недовіру серед друзів".

Про це радник голови ОП написав у твітері.

"Заяви дивних спікерів Росії про "плани Польщі анексувати захід України" - чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хто вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються з цих спроб. Разом. Є лише одна країна, яка знущається з міжнародного права, і ми знаємо її назву", - наголосив Подоляк.

Росія поширює фейки про "плани Польщі анексувати" захід України

Нагадаємо, днями голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща "готується до захоплення західних областей України – Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей". За його фантазіями, три західних регіони України нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям".

Наприкінці травня російські пропагандисти поширили брехливу заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про "початок захоплення" Польщею західних областей України.

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