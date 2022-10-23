У Росії знову військовий літак впав на житловий будинок: з’явилося нове відео

Літак Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту над Іркутськом.

У російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок.

Про це повідомив губернатор Ігор Кобозєв.

Літак упав на житловий двоповерховий будинок. Російські екстрені служби стверджують, що винищувач Су-30 розбився нібито під час випробувального польоту.

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В МЧС РФ заявили, що пілоти загинули. Жертв серед мирного населення немає. На місці інциденту виникла пожежа.

Міський сайт Іркутська розповідає про НП із літаком за словами місцевих мешканців.

"Над Другим Іркутським відбувалися льотні випробування — літали два борти СУ-30 СМ. Один сів, другий продовжував літати, екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок, — передає сайт повідомлення читачів. — Другий літак піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови — імовірно, льотчики задихнулися. Коли паливо закінчилося, літак звалився в районі Ново-Леніно, екіпаж загинув".

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними того дня, четверо людей загинули, ще 25 постраждали.

Пізніше стало відомо, що загиблих уже шестеро, а 27 зазнали поранень. Кілька людей зникли безвісти.

Також в Мережі з’явилося відео падіння Су-34 в Єйську. Пілот винищувачва заперечив, що його збили.

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