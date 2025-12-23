У Росії вкотре збрехали про те, що атакували в Україні

Руйнування в Житомирській області після атаки 23 грудня / © ДСНС

Міністерстві оборони Росії вкотре збрехало про те, що ворожа армія атакувала в Україні під час масованого ракетно-дронового удару 23 грудня.

Про це йдеться у заяві російського відомства.

В ворожому Міноборони стверджують, що російські Збройні сили уразили в Україні об’єкти портової та транспортної інфраструктури, які використовуються на користь ЗСУ. Насправді ж загарбники вдарили по цивільному судну в Одесі.

У Міноборони РФ також запевняють, начебто ворожі війська завдали удару ракетами «Кинжал» по підприємствах військово-промислового комплексу України та об’єктах енергетики.

Щодо енергетики — тут несподівано росіяни повідомили правду. А от щодо ВПК — офіційної інформації про це немає, натомість окупанти атакували чимало житлової забудови. Зокрема, в одній лише Одеській області були пошкоджені 122 приватних будинку.

Нагадаємо, головною ціллю масованої атаки Росії по Україні 23 грудня була енергетична інфраструктура держави. Окрім того, зафіксовано пошкодження портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Зокрема, сталися численні пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків. Загалом під ударом опинилися щонайменше 13 областей. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені серед мирних жителів. ТСН.uaзібрав усе про масовану атаку та її наслідки.