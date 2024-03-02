У Росії знову впала ракета, яку окупанти запускали по Україні: фото

Окупанти атакували ракетою Україну, але вона не долетіла.

У Краснодарському краї РФ знову впала ворожа ракета, яку окупанти ймовірно запускали по території України. Російський снаряд приземлився у полі біля станиці Новощербинівська.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал monitor.

"Одна Х-35 не долетіла до території України та відпочиває в полях Краснодарського краю РФ", - йдеться у повідомленні.

Дослідники переконують, що схожою ракетою минулої доби російська терористична армія вдарила по Миколаївській області. Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетний удар по с. Котляреве Шевченківської громади. Там терористи вдарили по складському приміщенні на території фермерського господарства.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував фото з місця падіння російської ракети Х-35 на території Росії.

У РФ знову впала ракета / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Російські ракети часто падають на території РФ

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські ракети падають на території РФ, не долітаючи до України. У січні 2024 року одна з ракет впала у селі Петропавлівка Воронезької області РФ. Внаслідок цього кілька будинків були знищені.

15 січня 2024 року Краснодарському краї Росії протягом 13 січня впали одразу дві ракети "Калібр". Локацію, де впала одна з цілей, зняли на відео місцеві жителі.

Читайте також: