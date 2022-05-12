"Такий варіант лежить на столі": у Росії знову заговорили про можливість застосування ядерної зброї

У Кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання.
Варіант застосувати Росією ядерну зброю лежить на столі у найвищого політичного керівництва держави.
Про це заявив заступник постійного представника Росії за ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю UnHerd New.
"Я вважаю, що якщо ви маєте справу з ядерною державою, якщо ви загрожує військовій державі, ви повинні враховувати всі варіанти, які є на столі", - заявив Полянський.
Тим часом провідні експерти The Atlantic Council оцінили ймовірність застосування РФ ядерної зброї як дуже низьку. Те, що Росія може вдарити "ядеркою", існує ймовірність лише 5%. Але вважають, що якщо президент РФ Володимир Путін таки вирішить застосувати ядерну зброю, то – в Україні, а не на території країн НАТО.
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