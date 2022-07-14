У Росії знову заговорили про переговори, але з новими умовами

У Росії знову заговорили про відновлення переговорів щодо завершення війни з Україною.

Водночас цього разу росіяни хочуть, аби Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто всі незаконно окуповані землі і залишила за собою позаблоковий і без'ядерний статус.

Про це в інтерв'ю російському "Інтерфаксу" заявив заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко

"Російський підхід залишається колишнім - майбутня угода повинна фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання існуючих територіальних реалій, в тому числі нинішній статус Криму, а також Донецької та Луганської народних республік", - заявив він.

За словами Руденка, Росія нібито не відмовляється від переговорів з Україною, але "чим далі, тим складніше буде домовлятися".

Нагадаємо, лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх переконаний, що війна в Україні закінчиться переговорами, а не абсолютною перемогою на полі бою. Однак сьогодні у Німеччині не бажать жодних сигналів для переговорів з російським диктатором.

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