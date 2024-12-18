У Росії зробили заяву щодо "нормалізації" відносин зі США

Дипломат РФ відреагував на питання про можливий візит Келлога до Москви.

Росіяни заговорили про зацікавленість у поверненні відносин між Росією та США до "нормального русла". Мовляв, готові розглянути будь-які пропозиції.

Про це сказав заступник голови МВС РФ Сергій Рябков, пишуть росЗМІ.

"РФ готова розглянути будь-які пропозиції США, щоб повернути стосунки до нормального русла", – зазначив він.

Рябков додав, що в Росії поки що немає розуміння, коли спецпосланник Трампа щодо України Кіт Келлог вступить на посаду. Він сказав про це, коментуючи запитання, чи готується візит Келлога до Москви.

"У нас немає жодного розуміння про графік вступу Кіта Келлога на ту посаду, яку йому описав як його діяльність обраний президент Трамп. І тим більше, у нас немає жодних, ані найменших, навіть номінальних імпульсів про те, якими можуть бути його наміри з точки зору налагодження контактів", – сказав він.

Водночас Рябков підкреслив, що будь-які звернення на цю тему, як і на інші теми щодо необхідності хоча б відносну нормальність повернути у відносини між Москвою та Вашингтоном, будуть розглянуті.

"Але графіки, маршрути, це все питання не сьогоднішнього, а не завтрашнього дня", – додав Рябков.

Нагадаємо, Російська Федерація хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів щодо України. Мовляв, Москва висловлює високу оцінку "мирним ініціативам" Мінська щодо врегулювання війни.

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