У Росії зробили нову заяву щодо "мирного плану": що сказав Лавров

Лавров повідомив, що РФ бачила лише одну версію плану Трампа і очікує фінальної редакції.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва чекає на нову редакцію американського мирного плану щодо України.

Про це пишуть РосЗМІ.

За його словами, йдеться про так звану «проміжну» версію документа.

Росія має у своєму розпорядженні лише ту версію документа, яка складається з 28 пунктів.

Очільник МЗС держави-агресора заявив, що Захід нібито намагається змінити первинні формулювання, що, за словами Лаврова, може «підірвати» зусилля щодо майбутнього врегулювання.

Лавров наголосив, що Москва очікує на ту версію плану, яку Сполучені Штати погодять із Європою та Україною. Саме такий варіант, за його словами, Росія готова обговорювати на подальших етапах переговорів.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав дискусії довкола американського мирного плану щодо України «інформаційною вакханалією». Він заявив, що будь-яку майбутню систему безпеки в Європі неможливо формувати без участі європейських країн, які, за його словами, мають приєднатися до перемовин на певному етапі. Водночас у Москві вважають американський план змістовним і таким, що потребує подальшого аналізу.

