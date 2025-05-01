У Росії зробили цинічну заяву щодо повернення України до кордонів 1991 року

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

У Міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявили, що Росія ніколи не допустить відновлення України у кордонах 1991 року.

Цинічну заяву МЗС РФ цитують російські пропагандисти.

Як підставу для виправдання окупації території України у російському зовнішньополітичному відомстві використали вигадку про удар дронів по ринку у місті Олешки в окупованій частині Херсонської області.

Реклама

У російському МЗС звинуватили в обстрілі Сили оборони України, які намагаються відновити контроль за територією країни у кордонах 1991 року, керуючись, як сказано в офіційній заяві відомтсва Лаврова, «людоїдським інстинктом винищення всього російського».

«Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію», — заявили в МЗС РФ.

Відео начебто удару безпілотників по ринку в Олешках опублікував гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Однак, як повідомив експерт Conflict Intelligence Team (CIT), за цими кадрами неможливо визначити масштаб удару, а також не можна достовірно встановити, що атака була здійснена українськими військовими.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про готовність шукти «баланс інтересів» щодо поступок Україні для укладення мирної угоди, але запевнив, що Крим і Запорізька АЕС залишаться російськими.