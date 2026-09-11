У Росії зробили заяву про нову мобілізацію: що сказав Медведєв

Дмитро Медвєдєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що російська армія нібито не потребує проведення мобілізації.

Про це повідомляє Clash Report.

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За словами поплічника Путіна Дмитра Медведєва, у Росії наразі немає потреби в додатковому залученні людей до війська.

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«У нас немає потреби в мобілізації», — заявив він.

Також Медведєв вигадав, що українські підрозділи укомплектовані лише на 20–30%, а Україна нібито потерпає від нестачі бійців і боїться це визнати. Попри це жодних підтверджень або джерел озвучених даних російська сторона не надала.

Мобілізація в Росії — останні новини

Нагадаємо, у Росії могла розпочатися підготовка до мобілізації, оскільки військовозобов’язані чоловіки дедалі частіше отримують у військкоматах так звані «мобілізаційні розпорядження».

За словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, потенційних російських мобілізованих очікує швидке знищення на фронті.

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Водночас, підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що мобілізація в Росії є неминучою, а збільшення чисельності російської армії стане проблемою для України.

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