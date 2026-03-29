У Росії зробили заяву про смерть Telegram

Telegram у Росії

У неділю, 29 березня, коли росіяни збиралися на «масові» протести проти блокування Інтернету, голова «Ростелекому» оголосив про смерть месенджера Telegram у найближчі дні.

Про це заявив керівник російської телекомунікаційної компанії Михайло Осеєвський у коментарі пропагандистському телеканалу «Россия 1», передає Astra.

«WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні», — з посмішкою заявив він.

При цьому голова «Ростелекому» заявив, що нова державна мережа MАХ у Росії зростає.

«MAX зростає, все добре», — сказав він.

Протести проти блокування Інтернету в РФ

Заява Осеєвського пролунала на тлі протестів проти обмеження Інтернету, які мали відбутися у різних містах Росії. Із закликом до росіян вийти на вулицю звернувся рух «Червоний лебідь».

Влада РФ натомість заборонила будь-які зібрання і посилила заходи контролю. З різних міст, зокрема з Єкатеринбурга і Москви, надходять повідомлення про збільшення кількості силовиків на вулицях, перевірки документів і затримання.

У Мурманську силовики глушать мобільний зв’язок, у місті поліція перевіряє документи перехожих.

Кількох організаторів акцій затримали і згодом заарештували на 15 діб.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що заборона в Росії деяких соцмереж, відключення мобільного зв’язку та бажання путінського режиму зборонити інтернет загалом є проявом тотального державного контролю в країні-агресорці.