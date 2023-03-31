У Росії зросла кількість громадян, які виступають проти війни в Україні - дослідження

Росіяни стали менше підтримувати війну РФ проти України. Наприкінці березня 2023 року 72% мешканців РФ підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Місяць тому ця кількість становила 77%.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру".

Переговори підтримує 48% росіян, тоді як продовження військових дій прагнуть дещо менше мешканців РФ — 42%.

Основними почуттями респондентів щодо воєнних дій Росії в Україні залишаються "гордість за Росію" (43%), "тривога, страх, жах" (35%), а також "гнів, обурення" та "шок" (по 10%).

У порівнянні з жовтнем минулого року знизилася частка тих, хто боїться оголошення на території Росії загальної мобілізації через бойові дії. Так, минулої осені 65% росіян хвилювалися через такий розвиток подій, тепер ця кількість впала до 57%. Взагалі не побоюються оголошення загальної мобілізації 39% росіян (у жовтні 2022 року – 31%).

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 березня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводилися вдома у респондентів шляхом особистого інтерв'ю.

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