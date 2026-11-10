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У Росії зростає невдоволення владою: соціологи виявили несподівані настрої
У Росії зросла кількість тих, хто хоче змінити політичний устрій.
У Росії спостерігається зростання невдоволення чинним політичним устроєм країни, а найбільше прихильників радикальних змін зафіксовано серед молоді.
Про це свідчать результати моніторингу громадської думки Інституту соціології Російської академії наук (РАН), проведеного у травні-червні 2026 року, про які повідомили російські ЗМІ.
Політичні настрої в Росії 2026: що показало нове опитування
За даними опитування, 19% респондентів вважають, що політичну систему Росії треба радикально змінити. Це на 4% більше, ніж у 2025 році, і є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Для порівняння, динаміка підтримки радикальних перетворень за минулі роки виглядала так:
2022 рік — 18%;
2023 рік — 16%;
2024 рік — 13%;
2025 рік — 15%.
Водночас 47% опитаних вважають, що політичний устрій має чимало недоліків, які можна виправити шляхом реформ. Повністю задоволені існуючою системою 23% учасників дослідження, а ще 11% не змогли визначитися із відповіддю.
Настрої серед молоді та зростання недовіри до влади
Найвищу частку прихильників радикальних змін виявлено у віковій категорії від 18 до 24 років — у цій групі за кардинальні перетворення висловилися 22,5% опитаних.
Паралельно соціологи зафіксували збільшення відчуження між громадянами та можновладцями. Зокрема, 64% респондентів погодилися з твердженням, що «людям при владі немає жодної справи до простих людей».
Показник недовіри до дій влади у попередні роки становив:
2022 рік — 59%;
2023 рік — 56%;
2024 рік — 54%;
2025 рік — 60%.
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