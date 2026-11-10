У Росії зростає невдоволення владою: соціологи виявили несподівані настрої

Росія / © Associated Press

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У Росії спостерігається зростання невдоволення чинним політичним устроєм країни, а найбільше прихильників радикальних змін зафіксовано серед молоді.

Про це свідчать результати моніторингу громадської думки Інституту соціології Російської академії наук (РАН), проведеного у травні-червні 2026 року, про які повідомили російські ЗМІ.

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Політичні настрої в Росії 2026: що показало нове опитування

За даними опитування, 19% респондентів вважають, що політичну систему Росії треба радикально змінити. Це на 4% більше, ніж у 2025 році, і є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Для порівняння, динаміка підтримки радикальних перетворень за минулі роки виглядала так:

2022 рік — 18%;

2023 рік — 16%;

2024 рік — 13%;

2025 рік — 15%.

Водночас 47% опитаних вважають, що політичний устрій має чимало недоліків, які можна виправити шляхом реформ. Повністю задоволені існуючою системою 23% учасників дослідження, а ще 11% не змогли визначитися із відповіддю.

Настрої серед молоді та зростання недовіри до влади

Найвищу частку прихильників радикальних змін виявлено у віковій категорії від 18 до 24 років — у цій групі за кардинальні перетворення висловилися 22,5% опитаних.

Паралельно соціологи зафіксували збільшення відчуження між громадянами та можновладцями. Зокрема, 64% респондентів погодилися з твердженням, що «людям при владі немає жодної справи до простих людей».

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Показник недовіри до дій влади у попередні роки становив:

2022 рік — 59%;

2023 рік — 56%;

2024 рік — 54%;

2025 рік — 60%.

Нагадаємо, у заявах Міноборони РФ зафіксували раптове зменшення «захоплення» населених пунктів в Україні на тлі втрати позицій росіянами та розбіжностей між пропагандою і реальністю на полі бою, зазначили аналітики ISW.

Раніше ми писали про те, що кінець жовтня та початок листопада 2026 року ознаменувалися для російських військових аномально високими втратами на війні в Україні.

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