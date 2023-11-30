У Росії зростає соціальна напруга: ГУР дістало закриті доповіді спецслужб

Погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб.

У Росії через невдоволення війною в Україні зростає соціальна напруга.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує.

Також на посилення соціальної напруги на росії напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.

За інформацією розвідки, погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищому злочинному керівництву РФ.

За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії, яке спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та "алкоголізацією" населення РФ.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили, що біля Москви згоріли два важливі об'єкти російської залізниці.

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