У Росії звільнили директорку школи, яка відмовилася видати учнів, що ходили на мітинги

У Росії звільнили директорку школи, яка відмовилася видати учнів, що ходили на мітинги

Від жінки вимагали назвати імена тих школярів і педагогів, хто підтримує опозиційного політика Олексія Навального.

У Росії, в Нижньому Новгороді, директорка школи відмовилась видавати учнів і колег, що ходили на опозиційні мітинги. Після цього її звільнили без пояснення причин.

Про це повідомляє NN.RU.

Жінка пропрацювала в цій школі 21 рік, з них 15 років вона була директором.

Також читайте У Росії чоловік проведе два роки за ґратами через ролик в TikTok

"Від неї вимагали імена тих, хто ходив на мітинги, а вона ці дані відмовлялася надавати. Всю інформацію просили зливати щодо учасників, про яких їй відомо як директору. Ну і кожні вибори щось від неї вимагали, але не отримували того, чого хотіли", — говорить родичка педагога.

Своєю чергу, сім'ї учнів школи написали відкритого листа губернатору проти звільнення директорки.

Нагадаємо, що в Росії випускника, який написав підсумковий твір про репресії в СРСР, не допустили до ЄДІ.

Московський міський суд визнав екстремістськими структури, засновані Навальним – "Секретні матеріали"

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання