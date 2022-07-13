У Росії звільнили наближеного до Путіна чиновника: Арестович заявив, що у РФ скоро почнуться гучні відставки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Росії скоро почнуться гучні відставки на тлі внутрішньо-політичних проблем в країні.

Зокрема, Арестович повідомив, що 13 липня у РФ звільнили наближеного до російського диктатора Володимира Путіна керівника "Рособоронпрома", якому очільник Кремля дуже довіряв.

Про це радник Офісу президента розповів під час розмови з ведучою Наталією Мосейчук на 1+1 у середу, 13 липня.

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"У Росії почнуться гучні відставки. Сьогодні відставили керівника "Рособоронпрома", який був дуже наближений до Путіна і користувався величезною довірою і до якого є величезні запитання, куди пішли гроші, витрачені на "оборонку", за час його перебування на посаді. Росія як соціосистема видихається. Якщо немає експансії, то відразу і дуже гостро загострюються внутрішньо-політичні проблеми, які існують і з якими впоратися в Росії дуже важко", - сказав Арестович.

Як повідомляли раніше, російські засоби масової пропаганди назвали ймовірного кремлівського "гауляйтера" на окупованих територіях України. Можливим "гауляйтером" Кремля на Донбасі може стати голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, якого Путін "дуже любить".

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