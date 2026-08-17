У Росії звільнили головного економіста ВЕБ після гучних заяв про війну: що він передбачив

Андрій Клепач / © svoboda.org

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Головного економіста російської держкорпорації ВЕБ.РФ Андрія Клепача звільнили після того, як російські ЗМІ звернули увагу на його травневий виступ.

Про це інформує Нова газета Європа.

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За даними видання, Клепача звільнили в неділю, 16 серпня. Напередодні російські ЗМІ звернули увагу на його виступ, який відбувся у травні.

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Під час виступу він говорив про неможливість для Росії виграти війну на виснаження та попереджав про ймовірну соціальну кризу.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що рішення про звільнення економіста ухвалив голова ВЕБ Ігор Шувалов після «дзвінка зверху».

Друге джерело також пов’язало звільнення Клепача саме з його виступом.

Клепач пропрацював головним економістом ВЕБ близько 12 років. До цього, у 2004 році, він очолив департамент макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Росії.

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У період від 2008 до 2014 року Клепач обіймав посаду заступника міністра. Після переходу до ВЕБ він також став заступником голови держкорпорації.

У 2019 році Клепач залишив склад правління ВЕБ, однак продовжив працювати головним економістом держкорпорації.

Раніше повідомлялося, що колишній головний економіст ВЭБ.РФ Андрій Клепач під час сесії Никитського клубу заявив, що війна, санкції та західна блокада підвищують витрати російської економіки.

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