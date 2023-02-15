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У Росії звинуватили українця у шпигунстві і засудили до 16 років колонії

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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У Росії звинуватили українця у шпигунстві і засудили до 16 років колонії

Фото: ТСН.ua

Українця звинуватили у тому, що він нібито збирав у Тулі таємні відомості.

У Росії звинуватили громадянина України у шпигунстві і засудили його до 16 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області РФ.

У матеріалах суду зазначено, що від січня 2020 року до серпня 2021 року чоловік нібито збирав у Тулі відомості, що становлять державну таємницю. Ці дані обвинувачений начебто хотів передати іноземній державі.

ФСБ затримала чоловіка у серпні 2021 року. Суд розпочав розгляд кримінальної справи в листопаді 2022 року. Засідання проходили в закритому режимі, ім'я громадянина України російське видання не називає. 

Обвинуваченого визнали винним і призначили покарання – 16 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у Росії засудили подругу співачки Олі Полякової до дев'яти років в'язниці через антивоєнну позицію.

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