У Росії звинуватили Україну у черговому нападі на Брянську область

У Росії звинуватили Україну в атакуванні дроном ЗСУ Брянського хімічного заводу в районі міста Сільце.

Про це пишуть російські пропагандисти.

"Дрон ЗСУ атакував Брянський хімічний завод у районі міста Сєльцо. Безуспішно — БПЛА збила російська система "Панцир" за кілька кілометрів від місця імовірного удару. За нашою інформацією, пташка була запущена з території України на кордоні з Брянською областю. Дрон летів на малій висоті у напрямку до Брянського хімічного заводу. Але від збиття це його не врятувало", — пишуть пропагандисти.

Вони додали, що "місце падіння БПЛА оточене оперслужбами", а російські сапери нібито вивчають уламки.

Жодних підтверджень: фото чи відео, що могли б свідчити про факт атаки чи "оточення місця оперслужбами", де нібито впав дрон, пропагандисти не надали.

Тим часом влада Брянської області намагається спростувати повідомлення. Там заявили, що ніякого БПЛА не було, ніхто його поряд із хімзаводом не збивав, а звук, який налякав місцеве населення, був "через літак, що проходив звуковий бар'єр".

Тим часом Росія завдала 6 ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні протягом доби 13 березня.

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