У Росії звинуватили Україну у спробі атаки на Нововоронезьку АЕС (фото)
Росіяни стверджують, що в районі розташування Нововоронезької АЕС було придушено бойовий дрон, який начебто належить ЗСУ.
Російська компанія «Росенергоатом» стверджує, що у ніч проти 7 жовтня бойовий дрон начебто ЗСУ намагався атакувати градирню Нововоронезької атомної електростанції (АЕС).
Про це йдеться в заяві компанії в Мережі.
Як стверджують у «Росенергоатомі», вночі в районі розташування Нововоронезької АЕС технічні засоби придушили бойовий дрон, який начебто належить ЗСУ.
«В результаті після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблоку №6 Нововоронезької АЕС відбулася детонація БПЛА», — вказано в повідомленні.
Руйнувань та постраждалих немає. Через детонацію на градирні залишився темний слід.
Ситуація на АЕС безпечна. Радіаційний фон на промисловому майданчику станції та прилеглої території не змінювався та відповідає природним значенням.
Нагадаємо, на початку жовтня через російський обстріл міста Славутич у Чернігівській області у блекауті опинилася Чорнобильська АЕС. Наступного дня в МАГАТЕ повідомили, що Чорнобильська АЕС відновила зовнішнє електропостачання через 16 годин після знеструмлення.
Зауважимо, 2 жовтня президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні ударом по її АЕС. Він цинічно звинуватив Київ у нібито атаках на лінії електропостачання Запорізької АЕС і попередив про «дзеркальну» відповідь.