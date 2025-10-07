У Росії звинуватили Україну у спробі атаки на Нововоронезьку АЕС (фото)

Нововоронезька АЕС / © "Росенергоатом"

Російська компанія «Росенергоатом» стверджує, що у ніч проти 7 жовтня бойовий дрон начебто ЗСУ намагався атакувати градирню Нововоронезької атомної електростанції (АЕС).

Про це йдеться в заяві компанії в Мережі.

Як стверджують у «Росенергоатомі», вночі в районі розташування Нововоронезької АЕС технічні засоби придушили бойовий дрон, який начебто належить ЗСУ.

«В результаті після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблоку №6 Нововоронезької АЕС відбулася детонація БПЛА», — вказано в повідомленні.

Руйнувань та постраждалих немає. Через детонацію на градирні залишився темний слід.

Темний слід на градирні Нововоронезької АЕС / © російські телеграм-канали

Ситуація на АЕС безпечна. Радіаційний фон на промисловому майданчику станції та прилеглої території не змінювався та відповідає природним значенням.

Нагадаємо, на початку жовтня через російський обстріл міста Славутич у Чернігівській області у блекауті опинилася Чорнобильська АЕС. Наступного дня в МАГАТЕ повідомили, що Чорнобильська АЕС відновила зовнішнє електропостачання через 16 годин після знеструмлення.

Зауважимо, 2 жовтня президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні ударом по її АЕС. Він цинічно звинуватив Київ у нібито атаках на лінії електропостачання Запорізької АЕС і попередив про «дзеркальну» відповідь.