У російських містах по радіо оголосили повітряну тривогу та загрозу ракетного удару: що відомо

У МНС РФ заявляють про хакерську атаку.

Вранці середи, 22 лютого, у десяти містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу, а також загрозу ракетного удару. В російському МНС назвали інцидент хакерською атакою.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди та різні Telegram-канали.

"Увага, оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти до укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару", - таке повідомлення пролунало ефірі різних радіостанцій. Зокрема, Relax FM, "Авторадіо", "Юмор FM", Comedy radio.

Оголошення про "тривогу" почули у П'ятигорську, Тюмені, Воронежі, Казані, Нижньому Новгороді, Магнітогорську, Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі та Новоуральську.

У рекламній службі "Газпром-Медіа Холдингу" заявили, що стався технічний збій. Тим асом МНС Росії заявили, що оголошення з'явилось на радіостанціях через хакерську атаку.

"Унаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, українські хакери зламали архів головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну — ПАТ "Газпром". IT-армія України отримала доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача російського держбюджету.

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