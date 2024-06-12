У російських пропагандистів істерика через газову “пастку” від Китаю

Росіянам доведеться заплатити із власних податків за дешевий газ для китайських “друзів Путіна”, оскільки Китай погоджується купувати “блакитне паливо” у “Газпрому” за цінами, близькими тих, які існують на внутрішньому російському ринку.

На істерику пропагандистів через таку “пастку” Китаю звернув увагу у своєму огляді український журналіст та блогер Денис Казанський.

Як свідчить нарізка із програм, присвячених підготовці договору РФ з Китаєм про продаж газу через трубопровід “Сила Сибіру-2”, російські "патріоти" б’ють на сполох: головна російська монополія “Газпром”, який був економічною зброєю та генерував прибутки в сотні мільярдів доларів, тепер зазнає катастрофи.

Також читайте Євросоюз готується до введення ембарго на російський скраплений газ

Втративши через розв’язану Кремлем війну в Україні європейський ринок через війну, торік, як повідомляють російські пропагандисти, "Газпром" отримав рекордні збитки в сумі 629 млрд рублів, акції обвалилися, капіталізація знизилася до історичного мінімуму.

“До останнього були сподівання на Китай. Але “китайські друзі” Путіна вирішили скористатися у власних інтересах важкою ситуацією, в яку Путін загнав свою країну, і тепер вимагають, щоб Росія продавала газ по собівартості або навіть собі у збиток”, - зазначив Денис Казанський.

Український журналіст відзначив, що дешеві внутрішні російські ціни на газ, які були такими за рахунок державних субсидій, зіграли злий жарт. Китай хоче купувати за тими ж цінами, що й на внутрішньому російському ринку, тобто Росії пропонують субсидувати не лише газ для власного вжитку, але й для китайців.

Як відзначають російські пропагандисти, уже тепер Китай купує в РФ газ за цінами, дешевшими, ніж в Узбекистану та М’янми.

“Тепер росіяни, завдяки дебільній війні, заплатять за все — і за збитки російських олігархів, і за дешевий газ для китайських товаришів”, - підсумував Денис Казанський.