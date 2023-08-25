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У російських регіонах лунають вибухи: московські аеропорти призупинили роботу (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У російських регіонах лунають вибухи: московські аеропорти призупинили роботу (відео)

Робота ППО у РФ

Вибухи фіксувались у Калузькій, Курській та Тульській областях РФ.

Вночі, 25 серпня, на території Калузької та Тульської областей РФ була зафіксована серія вибухів та атака невідомими БпЛА.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що жителі Тульської і Калузької областей чули звуки вибухів та роботу ППО. Попередньо йдеться про кілька випадків знищення безпілотників у небі.

Три вибухи чули жителі міст Обнінськ і Малоярославець Калузькій області.

Крім того, повідомляється, що московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово закритті на приймання і виліт літаків.

Також вибухи фіксувались біля військового аеродрому "Шайковка", де базуються винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

Водночас російське Міноборони заявило про відбиття атаки безпілотниками на "цивільні обʼєкти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міноборони заявило, що вночі, 24 серпня, нібито безпілотники літакового типу намагалися атакувати Москву.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники по Москві 23 серпня запустили працівники ГУР Міноборони України.

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Дата публікації
Перегляди
364
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