У російських школах викладатимуть лапту: причина запровадження нового курсу здивувала

За допомогою російської народної гри з м’ячем та битками школярів хочуть готувати до військової служби.

У російському Міністерстві освіти вирішили запровадити навчальний курс із гри лапту – народну забаву із м’ячем та битками. Ця гра, на думку російських освітян, повинна допомогти підготувати юнаків до військової служби.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сирена" з посиланням на Міносвіти РФ.

Новий навчальний курс в російських школах розрахований на учнів від 1 до 11 класу.

Вчитися грати в російську народну гру будуть на уроках фізкультури та в рамках позаурочної діяльності.

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Голова Федерації російської лапти Сергій Фокін мотивував впровадження лапти до шкільної програми тим, що це дасть змогу готувати учнів до здачі норм ВФСК ГТО ("готов к труду и обороне") та підготовки юнаків до служби у війську.

Нагадаємо, російські школярі вивчатимуть війну в Україні від 2014 року, так звану "СВО" та практикуватимуть стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

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