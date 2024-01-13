У російських в'язницях відключають опалення: з якою метою

Це абсолютно новий рівень цинічної винахідливості, до якої влада вдається через втрати на фронті.

У Росії температура подекуди впала до -35°C, і люті морозі Володимир Путін вирішив використати для поповнення особового складу свого війська. Так, у колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати до України.

Про це пише BILD.

"Не хочеш помирати на фронті? Замерзнеш у тюрмі!"

За словами основоположниця проєкту "Русь Сидяча" Ольги Романової, влада РФ розраховує на те, що умови у в'язницях мають стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну.

"У Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув'язнені, національні меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни. Поки ці три групи воюють та помирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших", – каже вона.

Втім, успіх частин з ув'язнених досить обмежений, зазначає Романова, і про це красномовно свідчать поточні події на фронті. "Зеків" просто масово посилають на фронт, де вони стають "гарматним м'ясом".

Щобільше, у російських в'язницях до війни залучають не лише чоловіків. Випадки вербування жінок-в'язнів стають дедалі частішими. Наразі в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Нагадаємо, у Росії настав справжній комунальний апокаліпсис. Те, що спочатку видавалося як поодинокі аварії, переросло у справжній колапс. Уже щонайменше у 19 регіонах РФ у розпал зими люди сидять без опалення, а подекуди – без світла і води. У квартирах масово вибухають батареї і рвуться труби. Ті, хто обіцяв заморозити Європу та Україну, тепер благають Путіна про допомогу.

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