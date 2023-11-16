У російській Астрахані через стічні води впала п'ятиповерхівка: фото

У російській Астрахані ввечері 16 листопада впала частина п'ятиповерхівки. Є жертви.

У Росії знову казус. В Астрахані обвалилася частина житлового будинку через підмив фундаменту стічними водами.

Про інцидент повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нині відомо, що впали одразу два під’їзди житлового будинку. За словами місцевих, перед обваленням в одній із квартир прорвало батарею. Це нібито сталося в четвертому під'їзді, після чого фундамент п'ятиповерхівки підмило, а на будинку утворилася тріщина.

Внаслідок інциденту загинула 84-річна жінка, яка перебувала у квартирі на п'ятому поверсі. Під завалами ще нібито перебувають люди.

У Астрахані впала частина п'ятиповерхівки / Фото: росЗМІ

У Астрахані впала частина п'ятиповерхівки / Фото: росЗМІ

Нагадаємо, напередодні пролунали вибухи та сталась пожежа на Тамбовському пороховому заводі.

Також у Волгоградській області РФ у ніч проти 16 листопада спалахнула пожежа на території військової частини. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів.

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