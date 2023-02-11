У російській Астрахані масове відключення електроенергії та водопостачання: що сталося

У місті на Волзі зникла вода у лівобережній частині, де проживає більшість населення. Припинення водопостачання пояснюють аварійним відключенням електрики.
У суботу, 11 лютого, в російському місті Астрахані, розташованому в гирлі річки Волги, відбулося масове відключення електроенергії та холодного водопостачання.
Як повідомляє Telegram-канал “Подъем”, водопостачання припинене у лівобережній частині міста, де проживає більшість населення.
Місцева влада пояснює припинення водопостачання відключенням електрики через аварію і заспокоює, що незабаром вода появиться.
Раніше жителів російського міста попередили про масове відключення світла у житлових будинках, а також на пошті, пекарні та в деяких інших громадських закладах. Найкоротші відключення повинні були тривати шість годин, найдовші — десять годин.
Про причини аварійної ситуації з енергопостачанням офіційно не повідомляють.
Як відомо, в Астраханській області розташовані російські військові аеродроми, на яких базуються важкі бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, що обстрілюють ракетами Україну.
Нагадаємо, у листопаді минулого року в столиці РФ Москві у вежах ділового центру раптово зникла електрика. Через це два російські міністри на нараді з диктатором Путіним сиділи без світла.
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