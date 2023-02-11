У російській Астрахані масове відключення електроенергії та водопостачання: що сталося

У місті на Волзі зникла вода у лівобережній частині, де проживає більшість населення. Припинення водопостачання пояснюють аварійним відключенням електрики.

У суботу, 11 лютого, в російському місті Астрахані, розташованому в гирлі річки Волги, відбулося масове відключення електроенергії та холодного водопостачання.

Як повідомляє Telegram-канал “Подъем”, водопостачання припинене у лівобережній частині міста, де проживає більшість населення.

Місцева влада пояснює припинення водопостачання відключенням електрики через аварію і заспокоює, що незабаром вода появиться.

Також читайте Бєлгородський губернатор знову заявив про "обстріли": в області частково зникло світло та вода

Раніше жителів російського міста попередили про масове відключення світла у житлових будинках, а також на пошті, пекарні та в деяких інших громадських закладах. Найкоротші відключення повинні були тривати шість годин, найдовші — десять годин.

Про причини аварійної ситуації з енергопостачанням офіційно не повідомляють.

Як відомо, в Астраханській області розташовані російські військові аеродроми, на яких базуються важкі бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, що обстрілюють ракетами Україну.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в столиці РФ Москві у вежах ділового центру раптово зникла електрика. Через це два російські міністри на нараді з диктатором Путіним сиділи без світла.

Читайте також: