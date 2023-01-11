У російській Держдумі хочуть зарахувати до резерву в армії всю молодь

Член Комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що вся російська молодь повинна пройти військову підготовку, щоб бути у резерві в армії.

Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагнадистським медіа.

За його словами, в РФ не вистачить мобілізаційного резерву "для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже".

"В армії у нас служив один з десяти, а дев'ять чоловік із десяти - в армії не служили. Який вони резерв складуть? Потрібно все змінювати. Військово-облікову спеціальність мають 100% молодих людей", - заявив він.

Мовляв, бодай пів року молодь повинна навчатися, отримати військово-облікову спеціальність, а потім перебувати в мобілізаційному резерві "на випадок війни".

Нагадаємо, депутат Держдуми Російської Федерації Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників" жовтими зірками спеціальною плашкою - як в "іноагентів". Мовляв, необхідністо попереджати глядачів про "акторів-зрадників" перед переглядом фільмів чи серіалів.

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