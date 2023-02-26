У російській Грязі відзначили дитяче свято під пісню Сердючки "Ще не вмерла Україна" (відео)

Так звані "Z-патріоти" накинулися з критикою на організаторів свята та власників кафе, де воно відбувалося.

У Росії дитяче свято відзначили танцями під пісню Вєрки Сердючки.

Як повідомляє російський телеграм-канал "SHOT", там на камеру потрапило справжнє комбо із "заборонки".

Інцидент стався у місті з промовистою назвою Грязі Липецької області. Організатори свята вирішили розвеселити дітей танцями під популярну пісню Вєрки Сердючки, в якій лунають слова "ще не вмерла Україна".

Крім того аніматори вели свято у костюмах "нескріпного" персонажа з хоррор-гри Хаггі Ваггі — теж заборонених до продажу у РФ.

Так звані "Z-патріоти" накинулися з критикою на організаторів свята та власників кафе, де воно відбувалося. Менеджер фірми повідомила пабліку, що "компанія розбиратиметься у події і безсмертя Україні вони не бажають".

Зазначимо, що українському виконавцеві Андрій Данилку, який виступає в образі Вєрки Сердючки, на 50 років заборонили в'їзд до Росії.

РФ переслідує за українські пісні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії та на окупованих територіях почали активно боротися з жителями, які слухають чи співають українські пісні.

Так, окупаційна "влада" покарала гостей весілля у Бахчисараї, які на святкуванні співали та танцювали під "Червону калину". Заклад, у якому для гостей увімкнули українську патріотичну пісню, закрили.

У кафе "Краб" міста Щолкіне у Криму транслювався кліп українського репера YARMAK "Дике поле". Діджея, який поставив пісню, заарештували на 10 діб.

22 листопада 2022 року окупанти Криму побили та призначили 14 діб адміністративного арешту колишньому викладачеві Білогірського технікуму Андрію Білозерову. На нього склали протокол через публікацію пісні "Червона калина" на сторінці у соцмережі.

У грудні у Криму заарештували трьох людей за те, що вони публічно слухали українську музику.