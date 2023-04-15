У російській Казані біля танкового полігону пролунав потужний вибух: видно чорний дим (фото, відео)

Російська влада відмовилась коментувати інцидент.
У передмісті російського міста Казань у суботу, 15 квітня, пролунав потужний вибух. На місці видно чорний дим.
Про це пишуть місцеві російські пропагандисти.
Росіяни стверджують, що вони чули сильний вибух в районі танкового полігону. Також місцеві жителі публікують відео, на якому видно стовп чорного диму.
Російська офіційна влада відмовчується стосовно цього інциденту та переконує місцевих, що ніякого загоряння не сталось. Проте жителі у соцмережах пишуть, що вибух чули одразу в кількох населених пунктах та в деяких районах Казані. Мовляв, навіть затряслися вікна.
Наразі офіційно невідомо про цю подію.
Нагадаємо, у Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Пов’язано це можу бути з втратами техніки на війні проти України.
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