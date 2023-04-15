У російській Казані біля танкового полігону пролунав потужний вибух: видно чорний дим (фото, відео)

У передмісті російського міста Казань у суботу, 15 квітня, пролунав потужний вибух. На місці видно чорний дим.

Про це пишуть місцеві російські пропагандисти.

Росіяни стверджують, що вони чули сильний вибух в районі танкового полігону. Також місцеві жителі публікують відео, на якому видно стовп чорного диму.

Фото: Фото з соціальних мереж

Російська офіційна влада відмовчується стосовно цього інциденту та переконує місцевих, що ніякого загоряння не сталось. Проте жителі у соцмережах пишуть, що вибух чули одразу в кількох населених пунктах та в деяких районах Казані. Мовляв, навіть затряслися вікна.

Наразі офіційно невідомо про цю подію.

Нагадаємо, у Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Пов’язано це можу бути з втратами техніки на війні проти України.

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