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У російській Казані біля танкового полігону пролунав потужний вибух: видно чорний дим (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
142
Час на прочитання
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У російській Казані біля танкового полігону пролунав потужний вибух: видно чорний дим (фото, відео)

Фото: із соцмереж

Російська влада відмовилась коментувати інцидент.

У передмісті російського міста Казань у суботу, 15 квітня, пролунав потужний вибух. На місці видно чорний дим. 

Про це пишуть місцеві російські пропагандисти. 

Росіяни стверджують, що вони чули сильний вибух в районі танкового полігону. Також місцеві жителі публікують відео, на якому видно стовп чорного диму. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Російська офіційна влада відмовчується стосовно цього інциденту та переконує місцевих, що ніякого загоряння не сталось. Проте жителі у соцмережах пишуть, що вибух чули одразу в кількох населених пунктах та в деяких районах Казані. Мовляв, навіть затряслися вікна. 

Наразі офіційно невідомо про цю подію. 

Нагадаємо, у Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Пов’язано це можу бути з втратами техніки на війні проти України.

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Дата публікації
Перегляди
142
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