У російській колонії в’язні підпалили себе: що сталося

У російській колонії в’язні підпалили себе: що сталося

Інцидент стався на тлі нової інформації про чергові тортури в російських колоніях.

У Росії ув'язнені чоловіки підпалили себе на даху колонії на знак протесту проти тюремної адміністрації. Відчайдушні вижили, але отримали численні опіки.

Про це повідомив Telegram-канал MASH.

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Увечері 1 листопада ув'язнені вибралися на дах будівлі колонії, а вже за лічені хвилини на них загорівся одяг. Відчайдушні чоловіки самі облили себе пальним і підпалили. На щастя, обоє арештантів залишились живі, але отримали опіки.

Одного з ув'язнених готують до госпіталізації до міської лікарні. Лікарі оцінюють стан другого. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує.

Як повідомляється, чоловіки вирішили підпалити себе, тому що відмовилися підкорятися вимогам тюремної адміністрації.

"Ув'язнені не хотіли переходити в інший загін", — пояснюють в Telegram-каналі MASH.

Нагадаємо, інцидент стався на тлі чергової інформації про тортури ув’язнених у колоніях Росії. Так, у жовтні в Мережі з’явились шокувальні кадри численних знущань над в’язнями російських колоній.

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net опублікував 17-хвилинне відео, що містить сцени тортур і зґвалтувань ув'язнених. На одному з них зв'язаного голого чоловіка, що лежить на підлозі, тримають кілька людей. Йому ставлять запитання про те, яка в нього стаття, і щодо призначеного йому терміну покарання. Водночас один з чоловіків починає на нього мочитися.

На наступному відео видно, як людина за кадром наступає прямо на голову ув’язненому, що лежить на підлозі. Ще одне відео показує жахливі кадри зґвалтування прив’язаного до ліжка чоловіка.

На тлі цих подій колоніями Росії прокотилась низка бунтів, які придушували силовики.

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