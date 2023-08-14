У російській Махачкалі пролунав потужний вибух: у Мережі пишуть про 10 загиблих (фото, відео)

Дагестанські ТГ-канали пишуть, що кількість загиблих під час вибуху в Махачкалі зросла до 10. Версія російського МНС — троє загиблих

У російській Махачкалі (Дагестан) пролунав потужний вибух у будівлі автосервісу, після чого спалахнула пожежа.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Shot, після вибуху почалася пожежа, яка перекинулася на АЗС. У той же час глава Дагестану Сергій Меліков написав, що вибух відбувся на одній із заправок на виїзді з Махачкали.

За інформацією іншого російського телеграм-каналу Mash, кількість загиблих під час вибуху збільшилася до 8 осіб. Дагестанські ТГ-канали пишуть, що кількість загиблих під час вибуху в Махачкалі зросла до 10, ще 50 людей поранено.

Пожежа у Махачкалі / Фото: t.me/breakingmash

"Вогонь від заправки перекинувся на найближчі будинки. Мешканці екстрено евакуюються. Вибух був такої сили, що у вікнах навколо вибило скло", – йдеться у повідомленні.

За даними російського МНС, у Махачкалі від вибуху на автозаправці загинули троє людей, семеро постраждали

У Мережі тим часом публікують відео пожежі. Їх зібрав ТСН.ua.