У російській Махачкалі пролунав потужний вибух: у Мережі пишуть про 10 загиблих (фото, відео)

Дагестанські ТГ-канали пишуть, що кількість загиблих під час вибуху в Махачкалі зросла до 10. Версія російського МНС — троє загиблих
У російській Махачкалі (Дагестан) пролунав потужний вибух у будівлі автосервісу, після чого спалахнула пожежа.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Shot, після вибуху почалася пожежа, яка перекинулася на АЗС. У той же час глава Дагестану Сергій Меліков написав, що вибух відбувся на одній із заправок на виїзді з Махачкали.
За інформацією іншого російського телеграм-каналу Mash, кількість загиблих під час вибуху збільшилася до 8 осіб. Дагестанські ТГ-канали пишуть, що кількість загиблих під час вибуху в Махачкалі зросла до 10, ще 50 людей поранено.
"Вогонь від заправки перекинувся на найближчі будинки. Мешканці екстрено евакуюються. Вибух був такої сили, що у вікнах навколо вибило скло", – йдеться у повідомленні.
За даними російського МНС, у Махачкалі від вибуху на автозаправці загинули троє людей, семеро постраждали
У Мережі тим часом публікують відео пожежі. Їх зібрав ТСН.ua.
Нагадаємо, що 9 серпня за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі.
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